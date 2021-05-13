سامح شكرى يؤكد لنظيره الفرنسى أهمية وقف الهجوم الإسرائيلى على غزة

جدة - نرمين السيد - كما شدد شكرى على أهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفورى لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية. وذكرت وزارة الخارجية فى بيان صحفى اليوم أن الوزيرين بحثا تطورات الأيام الأخيرة فى القدس والمسجد الأقصى الشريف، فضلاً عن التطورات المتصلة بقطاع غزة. من جانب آخر، تلقى وزير الخارجية اتصالا من نظيره الأيرلندى سيمون كوفينى، إذ تشاور الوزيران بشأن تطورات الأزمة والجهود التى يسعى مجلس الأمن الدولى للقيام بها تحملا لمسؤولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك كون أيرلندا عضو فى مجلس الأمن الذى يستعد لعقد جلسته الثالثة غداً الجمعة لتناول الأزمة الحالية والأساليب الكفيلة للخروج منها.

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