فيديو.. انتشار أمنى مكثف خلال العيد لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين خلال تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة بإعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.
وتشمل بنود التأمين الانتشار الأمنى المكثف لتأمين كل المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
وجاء بخطط التامين على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكل المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
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