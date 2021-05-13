الرئيس السيسي وأمير قطر يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفياً التهنئة مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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