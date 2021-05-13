محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول أمام المان يونايتد.. و«ماني» بديلا

/630953/محمد-صلاح-يقود-تشكيلة-ليفربول-أمام-المان-يونايتد-وماني-بديلا

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل الريدز لمواجهة مانشستر يونايتد، في المباراة التي ستنطلق بينهما بعد قليل، على ملعب أولد ترافورد، و المؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا، مع جلوس ساديو ماني احتياطيًا. تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد حراسة المرمى: أليسون بيكر. الدفاع: أرنولد، ويليامز، فيليبس، روبرتسون. وسط الملعب: فابيينو، تياجو ألكانتارا، فينالدوم. الهجوم: محمد صلاح، جوتا، فيرمينو.

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