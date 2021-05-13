احتفالاً بالعيد.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة "دقيقة واحدة"

/630954/احتفالا-بالعيد-رامي-جمال-يطرح-أغنيته-الجديدة-دقيقة-واحدة

طرح المطرب رامي جمال أغنية الجديدة "دقيقة واحدة" تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك ليشارك بها جمهوره عبر موقع الفديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رفيق نجيب، ألحان ياسر أنور، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار مصطفى نصر، صوليست محمود شاهي.

دوت الخليج يرصد آخر أعمال الفنان رامي جمال إحتفالًا بعيد الفطر المبارك، فضلًا عن آخر أعماله الفنية في رمضان 2021.

أغنية رامي جمال الجديدة

كان رامي جمال نشر بوستر الأغنية من قبل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، كاتبًا: "غنوة جديدة جدا عليا، يارب تعجبكم، من إنتاج ريكورد، تصوير شريف مختار وأشرف ياسر خليل".

آخر أعمال رامي جمال

شارك رامي جمال في رمضان 2021 بتتر "ممثلين" في مسلسل "بين السما والأرض" وكان من ضمن افضل تترات دراما رمضان هذا العام التي استحوزت على إعجاب الجمهور، من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حظي بإعجاب الجمهور وحقق نجاحًا ملحوظاً، حيث وصل إلى ما يقارب 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، فضلاً عن تصدره المبيعات منذ طرحه، وتعاون في الاغنية مع مجموعة من الشعراء من بينهم تامر حسين، محمود عاطف وأحمد المالكي ووالمحلنين بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي وآخريين.