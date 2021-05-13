مرتضى منصور يناضل من على سريره بـ«بيان عاطفي» عن فلسطين

/630955/مرتضى-منصور-يناضل-من-على-سريره-بـبيان-عاطفي-عن-فلسطين

في محاولة منه للعودة للظهور إعلاميا من جديد، نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف، عددا من الرسائل الخاصة، خلال بيان رسمي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، لإعلان مناصرته ومساندته للشعب الفلسطيني ضد الإعتداء الإسرائيلي على أراضيه والمسجد الأقصى .

ويسعى مرتضى خلال البيان للفت الإنتباه إليه، وكسب تعاطف الجماهير بعد حالة العزلة التي يعيشها في الفترة الأخيرة، منذ تجميده في نادي الزمالك، وفي ظل ابتعاده عن الشو الإعلامي.

وحاول مرتضى خلال بيانه إلى اللعب على وتر عاطفة العرب والمسلمين، حيث طالب الجميع، وهو على سريره، بالتحرك فورا لإنقاذ فلسطين والمسجد الأقصى، متهما سائر الشعوب العربية والإسلامية بـ«سلبية الضمير»،

وجاء نص بيان مرتضى كالتالي:

يا أمة العرب هل ماتت ضمائر الشعوب العربية والاسلامية وهي بتتفرج في سلبية تامة علي العدو الصه*وني وهو يعتدي علي نساءنا وأطفالنا في غزة يوم عيد الفطر المبارك ونحن واولادنا واحفادنا نستقبل العيد بعد صيام شهر رمضان بالسعادة والعدو الصهيوني يضرب شعبنا في فلسطين بالقنابل القاتلة .

فوقي يا أمة العرب فوقوا يا اشاوس اين امجاد ياعرب امجاد .

أطفالنا في غزة الصهاينة الأوغاد يقتلوهم امام اعين الملايين من الشعوب العربية والاسلامية والكل صامت كأنهم أموات . لاتعتمدوا علي الولايات المتحدة الامريكية فهذه الدولة هي التي تحمي نجلتها الوحيدة اسرائيل وتدللها ولن تسمح لاي قوي بأن تمنع اسرائيل من العدوان علي الشعب الفلسطيني واسترداد شعبنا العظيم في فلسطين ارضه المحتلة .

يارب انصر شعبنا في فلسطين وطهر القدس الشريف من الصهاينة الذين يلوثوا المسجد الاقصي .

ويارب ضمائر الشعوب العربية والاسلامية تستيقظ حتي ولو لحظات .