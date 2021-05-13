ضربة كبرى لإسرائيل.. المقاومة الفلسطينية تطلق 90 صاروخًا جديدًا على أسدود وعسقلان

/630959/ضربة-كبرى-لإسرائيل-المقاومة-الفلسطينية-تطلق-90-صاروخا-جديدا-على-أسدود-وعسقلان

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، عن توجيه ضربة كبرى إلى إسرائيل، وذلك عبر إطلاق 90 صاروخًا تجاه أسدود وعسقلان.

إطلاق المقاومة الفلسطينية 160 صاروخًا وأعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عن إطلاق المقاومة الفلسطينية 160 صاروخًا من قطاع غزة اتجاه الأراضي المحتلة منذ صباح اليوم حتى الآن. وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية عن استهداف محطتي رادار للقبة الحديدية شرق خانيوس وشرق قطاع غزة. فيما ذكرت القناة 13 العبرية، أن وابلا من الصواريخ أطلق على مركز النقب وعسقلان وغلاف غزة بالداخل المحتل.

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