فيديو.. وزير الأوقاف: نكران الجميل والجحود ليس من أخلاق الإسلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الأوقاف، خلال فيديو نشر على قناته الرسمية على "يوتيوب"، اليوم الخميس، أنه كان يحب سيدنا أبى بكر الصديق حبا شديدا، وعنه قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أمنَّ النَّاس على فى صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا -غير ربِّى- لاتَّخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودَّته،لا يبقين فى المسجد باب إلا سُدَّ، إلا باب أبى بكر".
وأشار مختار جمعة إلى أن المسلمين فى حاجة ماسة للتحلى بصفة الوفاء التى علمنها إياها الرسول الكريم، موضحا أننا فى حاجة إلى الوفاء المجتمعى، مثل الوفاء للأبوين، وللمعلم فى شتى المجالات العلمية والعملية، مؤكدا أن نكران الجميل والجحود ليس من أخلاق الإسلام.
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