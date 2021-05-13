محافظ قنا: لا ندخر جهدا فى رعاية الأيتام وتقديم الدعم لهم فى كل المناسبات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى أن المحافظة، بكامل أجهزتها، لا تدخر جهدا فى رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوى والمادى لهم ومشاركتهم جميع الأعياد والاحتفالات والمناسبات.





جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا، اليوم الخميس، دور رعاية الأيتام بمدينتىّ نجع حمادى وقنا، لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، يرافقه حازم عمر نائب المحافظ وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية.



كما زار المحافظ دار الرحمة الإسلامية وجمعية الشباب القبطى لرعاية الأيتام بمدينة نجع حمادى، وفى مدينة قنا قام المحافظ بزيارة مؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين وجمعية الاتحاد القبطية الأرثوذكسية وجمعية الشابات القبطية الأرثوذكسية، لمشاركتهم فرحتهم، إذ قدم المحافظ التهنئة والهدايا العينية والمادية لهم لإدخال البهجة والسرور عليهم فى أول أيام عيد الفطر المبارك.



وحرص محافظ قنا على لقاء الأطفال الأيتام، وتبادل الأحاديث التحفيزية معهم، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، موجها القائمين على دور الأيتام ببذل قصارى جهدهم لإسعادهم، والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم، معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد.