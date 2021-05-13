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جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا، اليوم الخميس، دور رعاية الأيتام بمدينتىّ نجع حمادى وقنا، لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، يرافقه حازم عمر نائب المحافظ وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية.
كما زار المحافظ دار الرحمة الإسلامية وجمعية الشباب القبطى لرعاية الأيتام بمدينة نجع حمادى، وفى مدينة قنا قام المحافظ بزيارة مؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين وجمعية الاتحاد القبطية الأرثوذكسية وجمعية الشابات القبطية الأرثوذكسية، لمشاركتهم فرحتهم، إذ قدم المحافظ التهنئة والهدايا العينية والمادية لهم لإدخال البهجة والسرور عليهم فى أول أيام عيد الفطر المبارك.
وحرص محافظ قنا على لقاء الأطفال الأيتام، وتبادل الأحاديث التحفيزية معهم، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، موجها القائمين على دور الأيتام ببذل قصارى جهدهم لإسعادهم، والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم، معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ قنا: لا ندخر جهدا فى رعاية الأيتام وتقديم الدعم لهم فى كل المناسبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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