عزومة ودروس خصوصية وأشغال شاقة.. تفاصيل تدريب الزمالك اليوم الخميس

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حرص محمود عبد الرحيم جنش وفرجاني ساسي لاعبا الزمالك، على إقامة مأدبة طعام للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب انتهاء المران الجماعي للفريق، اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

واحتفل لاعبو الفريق بعيد الفطر المبارك عقب التدريبات الجماعية للابيض بتناول الطعام في لفتة طيبة من جنش وساسي تعكس الروح الطيبة داخل نادي الزمالك.

في الوقت نفسه خضع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد عبدالسلام، لاعبو الفريق لفقرة فنية خاصة خلال التدريبات الجماعية للفريق .

وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين على تنفيذ الكرات الثابتة من أماكن مختلفة في الملعب، ثم التدريب على تنفيذ ركلات الجزاء.

في نفس الإطار خضع محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تدريبية خاصة في صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للفريق .

وتأتي الفقرة ضمن البرنامج الموضوع للاعب من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حرصا على عدم تعرضه للارهاق.

فيما خضع أحمد عيد وحسام أشرف وسيف جعفر ثلاثي الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال بالفريق، خلال التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

وجاءت الفقرة لرفع الحالة البدنية للثلاثي للمباريات المقبلة.

كذلك الحال خضع محمد أبو جبل وأحمد نادر السيد، ثنائي حراس المرمى بالفريق لفقرة فنية قوية تحت قيادة اوليفيرا مدرب الحراس، على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم .

وشهدت الفقرة التركيز على التعامل مع التصويب من مناطق ومسافات مختلفة داخل الملعب، بالإضافة العمل على زيادة سرعة رد الفعل .

وفي الإطار خضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية خلال المران الجماعي، وركز فرناندو مدرب الأحمال بالفريق خلال الفقرة التركيز على خوض اللاعبين بعض التمارين بالكرة وبدونها من أجل رفع المعدل البدني للاعبين

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.