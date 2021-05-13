الشوط الأول: ليفربول يعود بـ«ريمونتادا» ويتقدم على مان يونايتد بـ«هدفين لهدف».. فيديو

/630960/الشوط-الأول-ليفربول-يعود-بـريمونتادا-ويتقدم-على-مان-يونايتد-بـهدفين-لهدف-فيديو

نجح فريق ليفربول في تنفيذ ريمونتادا غالية، بعد أن حول تأخره لتقدم على حساب نظيره مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، على استاد "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

سجل برونو فيرنانديز الهدف الأول لمصلحة مانشستر يونايتد، في الدقيقة 10 من عمر المباراة، عن طريق النيران الصديمة من مدافع ليفربول بالخطأ في مرماه . وفي الدقيقة 35، تعادل ليفربول عن طريق دييجو جوتا، قبل أن يسجل فيرمينيو الهدف الثاني لمصلحة الريدز في الدقيقة 45. ويحتل ليفربول المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 57 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني، برصيد 73 نقطة.

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