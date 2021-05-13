/630962/أحمد-العوضي-يجني-حصاد-نجاحه-فور-انتهاء-مسلسل-اللي-مالوش-كبير

انتهى مسلسل اللي مالوش كبير ولكن لم تنتهي إشادات الجمهور بشخصية "الخديوي" التي جسدها الفنان أحمد العوضي، حيث أثبت فيها جدارته وبراعته في تقمص دور الخديوي وخلق نمط جديد لشخصية البلطجي، فعلى الرغم من سيطرة الشر والقتل على دور الخديوي إلا انه استحوذ على قلوب الجمهور، بالإضافة لإبتكار لازمات خاصة بالشخصية وجمل غير تقليدية علقت في أذهان الجمهور ولازالت تتردد في الشوارع مثل "وحش الكون"، "على الله حكايتك" و"قطر جيلك"، والذي اعتبرهم العوضي جزء من مهام الممثل وهو ان يخلق حالة خاصة ولغة جديدة تتحدث بها الشخصية حتى يتعلق بها الجمهور وتترك بصمة لديهم.

واستلهم الخديوي هذة العبارات من المناطق الشعبية التي ترعرع داخلها، حيث كشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "إكسترا نيوز" قائلاً: "أنا أصلاً من منطقة شعبية والناس عارفة كده وتعاملت مع اصناف مختلفة من شخصيات البشر ولحد النهارده وأنا دائماً ببقى موجود في الشارع ومحتك بالناس ومش منعزل فقابلت أنواع مختلفة من البشر".

دوت الخليج يرصد النجاح الذي وصل له الفنان أحمد العوضي بعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير، وتعليقات الجمهور على شخصية الخديوي التي استحوذت على إعجاب الجمهور.

أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير

وحرص "العوضي" طيلة فترة عرض المسلسل على متابعة آراء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي والرد عليهم والتفاعل معهم، فتارة يشوقهم بأحداث المسلسل وتارة أخرى يحفزهم بجوائز لمن يتوقع أحداث الحلقات، وكانت مسابقة الحلقة الاخيرة هي طرح العوضي ٥ آلاف جنيه ومعهم السلسة الخاصة بالخديوي لمن يعرف نهاية أحداث المسلسل.

ولاقى "العوضي" تفاعل شديد من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول العديد من مشاهد المسلسل التي تنوعت ما بين الرومانسية والدراما والغموض والاكشن، فمن بينهم مشهد حفل زفاف الخديوي على غزل التي تجسدها زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، حيث نال إعجاب الجمهور، وأعرب فيه كلاً من العوضى وياسمين عبدالعزيز عن سعادتهم أيضًا بهذا المشهد واعتبروه تعويضًا عن حفل زفافهم الذي لم يحدث في الحقيقة.

أبرز مشاهد اللي مالوش كبير

أثار مشهد انقلاب حياة غزل مع الخديوي بعدما قام بضربها حتى افقدها جنينها غضب الجمهور، وتوالت ردود افعال قوية اعرب الجمهور من خلالها عن إتقان العوضي للدور، الامر الذي جعل الفتيات يتعاطفن مع غزل بعد ضرب الخديوي لها منتظرين كيف سيصالحها، فضلاً عن اللحظات الاخيرة قبل موته التي ابكت المشاهدين وسيطرت عليهم حالة من الحزن على موت الخديوي على الرغم من أنها النهاية التي يستحقها الخديوي وكل من يختار طريق البلطجة والقوة بغير حق.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، محمود ياسين وهدى الإتربى، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى.