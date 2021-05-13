/630963/لم-يتحمل-وفاة-والدته-فلحق-بها-انتحار-شاب-أسفل-عجلات-القطار-في-قنا

في حادث مأساوي.. قام شاب بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، اليوم الخميس.

ورود البلاغ والإنتقال لمكان الحادث

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، يشير إلى وجود بلاغ بمصرع شاب أسفل عجلات قطار بمركز فرشوط، على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

معلومات عن الشاب

تبين مصرع عمرو أحمد فخري، بالانتقال والفحص انه يبلغ من العمر 21 عاما، بعدما ألقى نفسه أسفل عجلات القطار بمحطة فرشوط.

التحريات الأولية كشفت أن الشاب أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية حزنا على وفاة والدته أول أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.