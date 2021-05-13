/630965/بإستفتاء-الجمهور-فنانات-تألقن-في-رمضان-2021

بعد إنتهاء السباق الرمضاني لعام 2021، جاء إستفتاء الجمهور ليقيم اداء الممثلات اللاتي برعن في أداء ادوارهن، حيث شهد رمضان هذا العام أداء مبهر وملحوظ للعديد من النجمات بمختلف أعمارهن وكانت المنافسة محتدمة بين الكثير منهن، لذلك نعرض على حضراتكم أبرز الفنانات التي لمعن في رمضان 2021 حسب تقييم الجمهور.

منى زكي في لعبة نيوتن

جاءت الفنانة منى زكي في الصفوف الأولى لأحسن ممثلة عن دورها "هنا" التي جسدته في مسلسل "لعبة نيوتن"، حيث استطاعت أن تكسر القواعد وتستحوذ على انتباه المشاهدين، وتنقل تعبيراتها ومشاعرها بدقة للمشاهد للتأثير فيه، خاصة تلك المشاهد الصعبة التي قامت بها مثل مشهد الولادة، مشهد إغتصاب "مؤنس" لها ومشهد استرجاع طفلها إبراهيم في الحلقة الأخيرة والتي وضعت فيهم المشاهد تحت اقصى درجة من القلق والتوتر كأنهم يعيشون معها الحدث.

مسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وكتابة مها الوزير، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

أمينة خليل في خلي بالك من زيزي

نالت الفنانة أمينة خليل إشادات قوية من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شهدت أمينة إنطلاقة قوية هذا العام من خلال مسلسها "خلي بالك من زيزي" والذي يعد اول بطولة مطلقة لها، والتي ركزت فيه على مرض ADHD، وبحكم هذا المرض طلب منها فرط الحركة، العصبية الزائدة، تشتت الانتباة والذي لاحظناه في تمثيلها وادائها لشخصية زيزي، كما قدمت الدور بشكل تلقائي وغير مصطنع لدرجة صدقها فيها الجمهور وتعاطف مع حالتها.

مسلسل "خلي بالك من زيزي" من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، صفاء الطوخي، نهى عابدين ونخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

سهر الصايغ

تصدرت الفنانة سهر الصايغ الترند في العديد من المرات وتلقت ردود افعال إيجابية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دور" أمنية" في مسلسل الطاووس، حيث أدت دورها بإتقان وإحترافية شديدة وبدون تكلف في الاداء، كما شهد الجمهور بإعجابهم بالاحداث الأخيرة للمسلسل والتي نجحت سهر الصايغ من خلالها في توصيل رسالة سامية للمشاهدين، وجزاء لكل مغتصب او متحرش وهو الإعدام.

مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، إحمد إمام، حليم، فرح الزاهد، دانا حمدان، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ياسمين عبد العزيز

وقع الاختيار على الفنانة ياسمين عبدالعزيز من ضمن افضل الممثلات لرمضان 2021 عن دور "غزل" في مسلسل "اللي مالوش كبير"، حيث لمعت في تجسيد الشخصية خاصة انها تمثلها امام زوجها الفنان "أحمد العوضي" بالتعاون سويًا في اول عمل فني بعد زواجهما، الامر الذي جعلها تجسد دور غزل بفيض من التلقائية والبساطة، فضلاً عن خفة دمها التي اضافت لاحداث المسلسل نوع من الكوميدية الخفيفة، كما شهد لها الجمهور بإحترافيتها في المشهد الذي قتل فيه الخديوي في الحلقة الأخيرة، حيث أثرت فيه على المشاهدين وجعلتهم يبكوا على موت الخديوي.

مسلسل اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ، إيمان السيد، فتوح أحمد، دنيا عبدالعزيز، هدى المفتي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطف فكري، وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.

حنان مطاوع

كما ألقى الجمهور الضوء على الفنانة حنان مطاوع ولفتت إليها الانظار ببراعتها في تقمص دور "منال حسن" في مسلسل"القاهرة كابول"،هذه الفتاة الرومانسية العاشقة للغة العربية، التي تقع أسيرة في حب إرهابي، وتضعها الظروف في اختبار صعب بين مشاعرها تجاه هذا الشخص وحبها لوطنها، واشادوا لها بتألقها في تجسيد الشخصية، وتعبيرات وجهها ومشاعرها التي تتمكن من إصالهم للجمهور.

مسلسل "القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على.