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صور.. نائب محافظ الدقهلية يتابع إلتزام محلات المنصورة بقرار الغلق

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مصطفى فراج 2021-05-13 23:13 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية للقيام بجولة ميدانية بمدينة المنصورة لمتابعة الإلتزام بغلق المحلات وفقا للمواعيد المحددة من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار الوزارى بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات بالمحافظات.


وشملت جولة نائب المحافظ عددا من الشوارع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة بمناطق المشاية وشارع جيهان وحى الجامعة وشوارع قناة السويس والدراسات وعبده معروف والإمام محمد عبده وشارع 18 إذ تم متابعة الإلتزام من قبل أصحاب المحلات بالغلق فى المواعيد المقررة تطبيقا للقرارات المتخذة حفاظا على سلامة الجميع.  

نائب محافظ الدقهلية


وفى ذات السياق، استمرت جهود لجان التفتيش و المرور بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتأكد من غلق المحلات والمقاهى والكافتيريات تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية والقرارات الصادرة فى هذا الشأن وذلك بالتعاون مع أجهزة الشرطة، لمتابعة الإلتزام بالغلق للمحلات وفقا لقرار المواعيد الجديدة والذى بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس الماضى ويستمر العمل به لمدة أسبوعين.

نائب محافظ الدقهلية


وتباشر لجان الوحدات المحلية أعمالها يوميا منذ بدء تنفيذ القرار، وأكد رؤساء الوحدات المحلية أن أعمال اللجان مستمرة فى متابعة الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة وإتخاذ الإجراء القانونية تجاه المخالفين.

نائب محافظ الدقهلية


وأكد محافظ الدقهلية ضرورة إلتزام كل المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى فى بعض المناطق  بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

محلات المنصورة
محلات المنصورة


رافق نائب المحافظ خلال الجولة، محمد عبد الباقى رئيس الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة ومحمد البسيونى رئس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة ونواب رؤساء الأحياء  بالمدينة وأعضاء لجان المرور المشكلة لمتابعة تنفيذ القرار المشار إليه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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