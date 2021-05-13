صلاة العيد: المصريون يؤدون صلاة عيد الفطر الأول في المساجد في زمن وباء فيروس كورونا

صلاة العيد، أدى المسلمون المصريون صلاة عيد الفطر يوم الخميس في الساعة 5:28 صباحًا بتوقيت القاهرة (GMT + 2) في العديد من المساجد في جميع أنحاء البلاد وسط قيود جديدة للحد من التجمعات تهدف إلى إخماد الموجة الثالثة من الوباء، تم السماح فقط للمساجد الكبيرة في جميع أنحاء مصر بفتح أبوابها للمصلين قبل وقت الصلاة بحوالي 10 دقائق، وتم إعطاء المصلين سبع دقائق للتعبير عن التكبيرات، وهي مجموعة من الأدعية الدينية التي تتكرر عادة في الدقائق التي تسبق صلاة العيد، ثم يستمعون إلى خطبة مدتها 10 دقائق، أغلقت جميع المساجد أبوابها بعد 10 دقائق من انتهاء الصلاة والخطبة القصيرة في إطار إجراءات السلامة الأخيرة لمكافحة فيروس كورونا، وسمح لأعداد أكبر من العائلات، على عكس العام الماضي، بأداء صلاة عيد الإفطار، الذي يمتد حتى يوم السبت، وإن كان ذلك فقط في المساجد الكبيرة التي تم التصريح لها سابقًا باستضافة صلاة الجمعة.

السماح بصلاة العيد يعتبر جزءا من خطة البلاد للتعايش مع الوباء

في العام الماضي، اقتصرت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما الأعياد الدينية الأخرى في الإسلام، على عدد قليل من المساجد الكبرى في جميع أنحاء البلاد، مع ما يقرب من اثني عشر من المصلين فقط من موظفي كل مسجد سُمح لهم بالحضور بسبب القلق المتزايد آنذاك من الموجة الأولى للوباء، ويُعد السماح بصلاة العيد هذا العام جزءًا من خطة البلاد للتعايش مع الوباء – الذي ظهر في مصر في فبراير من العام الماضي واستعادة الحياة الطبيعية، وطُلب من جميع المصلين ارتداء أقنعة الوجه قبل دخول المساجد، والالتزام بقاعدة المسافة البالغة 1.5 متر، واستخدام سجاد الصلاة الشخصي، وعلى الرغم من عدم السماح للأطفال بحضور الصلاة وفقًا للاحتياطات المعلنة ، إلا أن العديد من العائلات رافقت عائلاتهم في المساجد.

إغلاق الأفنية الخارجية للمساجد بعد صلاة العيد

تم اليوم إغلاق الأفنية الخارجية للمساجد، التي كانت تعج بالأنشطة والأطفال المبتهجين احتفالاً بالعيد، في ظل الإجراءات الاحترازية الجديدة، تأتي القيود المفروضة على صلاة العيد كجزء من إجراءات تقييدية واسعة النطاق استمرت أسبوعين فرضتها الحكومة الأسبوع الماضي وسط مخاوف متزايدة من الارتفاع الحالي في الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عن الموجة الثالثة من الوباء، اعتبارًا من أواخر أبريل، كانت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد في مصر في منحنى تصاعدي ، حيث تم تسجيل أكثر من 1000 حالة يوميًا، حتى قبل ساعات من بداية العيد، سجلت البلاد ما مجموعه 240،927 إصابة بـ Covid-19، بما في ذلك 178،805 حالة شفاء و 14091 حالة وفاة، وسط تزايد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فضل العديد من المسلمين المصريين أداء صلاة العيد في المنزل بمفردهم أو مع العائلة بناءً على رأي ديني صادر عن الأزهر في مصر، أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي السني، ودار الإفتاء في البلاد الهيئة المسؤولة عن إصدار الفتاوى الدينية، ورد رأي الهيئتين الدينيتين المصريتين في بيان صدر يوم الأربعاء عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ​​(EMRO)، نصح فيه المسلمين في المنطقة وخارجها بالصلاة في منازلهم ، وتجنب التحية الجسدية والتجمعات الاجتماعية. خلال المناسبة.

المكتب الإقليمي لشرق المتوسط يحذر من تزايد اصابات فيروس كورنا بعد عيد الفطر

وحذر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ​​من أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط من المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين في غضون أسابيع قليلة، وأضاف البيان “دعونا نتأكد من أن عيد الفطر لن يصاب أحد أو يموت نتيجة سلوكه الرضا عن النفس أو غيره”، وتشمل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 21 مايو الجاري لمواجهة الموجة الجديدة إغلاق جميع الحدائق العامة والشواطئ، وعدم السماح بحافلات الرحلات والجماعية بين المحافظات، مع استبعاد السيارات الخاصة، ومع ذلك لا توجد قيود على حركة المواطنين داخل أو بين المحافظات طوال اليوم، وتحظر جميع التجمعات العامة والفعاليات الاحتفالية والمؤتمرات والأنشطة الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين بدلاً من الساعة 11 مساءً، لكنه يسمح للصيدليات والمخابز ومحلات السوبر ماركت بفتح أبوابها على مدار الساعة، مع السماح للمطاعم بتسليم الطلبات للمنازل بعد الساعة 9 مساءً.