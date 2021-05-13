رباعي مشتشفى الأهلي يظهرون في التدريبات الجماعية قبل مباراة صن داونز.. صور

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شهدت التدريبات قبل الأخيرة لفريق الأهلي لمواجهة صن داونز في إطار منافسات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا عودة بعض لاعبي الفريق الغائبين في الفترة الماضية.

وظهر علي معلول وحمدي فتحي بالإضافة لكريم نيدفيد في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر قبل مواجهة صن داونز في إطار منافسات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلالها الأهلي في حسم نتيجة الذهاب.

ومن المقرر ان يحدد الجهاز الطبي الموقف النهائي من مشاركة اللاعبين في مباراة السبت القادم ، قبل ان يدخل الفريق معسكرا مغلقا إستعدادا للمواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في تمام التاسعة من مساء بعد الغد علي ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات نصف نهائي البطولة علي ان تقام مباراة العودة في جنوب إفريقيا خلال الاسبوع المقبل.