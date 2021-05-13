/630967/حكيم-يكسر-حاجز-المليون-بأغنيته-الليلة-عيد

حرص المطرب الشعبي حكيم، على أن يكون من أول المطربين الذين يهنئون جمهورهم بمناسبة عيد الفطر بطرح أغنيته الجديدة "الليلة عيد" على موقع الفيديوهات"يوتيوب" في وقفة عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلمات صلاح مندي و ألحان هاني فاروق و توزيع إسلام شيتوس .

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية حكيم الجديدة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت محرك البحث الشهير جوجل في أول أيام عيد الفطر المبارك.

أغنية الليلة عيد

اضفت الاغنية الفرحة والبهجة على الجمهور التي جاءت على غرار اغنية "رمضان كريم" التي طرحت في رمضان ونالت إعجاب الكثير، حيث فكر حكيم لإظهار اسمه من خلال نوعية هذة الاغاني السنجل التي تعلق في اذهان الجمهور وتبقي بمثابة تراث مصري تتناقل مع مختلف الاجيال ويبقي أثرها متواجد على مر الزمان مثل أغنية "يا ليلة العيد" التي نكررها في كل عيد.

اقتربت مشاهدات اغنية الليلة عيد إلى المليون والنص مشاهد فور طرحها امس على موقع الفيديوهات"يوتيوب" وحققت نجاحًا ضخمًا، كما يجهز حكيم لمفاجآت خلال موسم الصيف بأغاني سنجل متنوعة.

آخر أعمال المطرب حكيم

ويذكر أن، آخر أعمال حكيم كان كليب أغنيته "صحاب أونطة" الذي طرحه مؤخرًا مستخدمًا أحدث تقنيات التصوير، والاغنية من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل.