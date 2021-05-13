/630968/تركي-آل-الشيخ-يزور-أبناء-الشهداء-والجمعيات-الخيرية-بالرياض

قام رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ بزيارة ابناء شهداء الواجب وشهداء الصحة بالسعودية في اول ايام عيد الفطر المبارك.

السعوديين في القلب

‏وقام تركي آل الشيخ بكتابة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "سعدت وتشرفت بمعايدة ابنائي وبناتي أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة وجمعية انسان وقضيت معهم وقت ممتع واشكر كل القائمين على هذه الجمعيات وقبله على جبين كل واحد فيهم .. السعوديين في القلب ".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية قد احتفل مع جمهوره، بحصوله على وسام "الملك عبد العزيز" من الدرجة الثانية.

أعرب تركي آل الشيخ، عن سعادته بتكريم الملك سلمان وكتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: " أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد".

تابع: " وإلى أخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.. إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم".