/630969/محمد-صلاح-يقود-ليفربول-للفوز-برباعية-علي-مانشيستر-يونايتد

حقق ليفربول فوزا هاما علي مانشيستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت علي ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز الفريق أماله في التأهل للنسخة القادمة من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل جوتا الهدف الأول لليفربول والتعادل في شباك اليونايتد قبل ان يعزز التقدم فيرمينو، ثم عاود التقدم البرازيلي في شباك مانشيستر ، قبل ان يقلص الفارق راشفورد لصالح الريدز.

هدف محمد صلاح في شباك مانشيستر يونايتد

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع للريدز في شباك اليونايتد بعد مهارة رائعة وسرعة متميزة من الدولي المصري.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة ٦٠ في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويعزز أماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة ،بينما توقف رصيد اليونايتد عند النقطة ٧٠ في وصافة ترتيب البريميرليج.