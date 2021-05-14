بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعة ومطرانية الأقصر لتحديث مصنع خزف جراجوس

جدة - نرمين السيد - بدعوة كريمة من الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة الأقصر، للأقباط الكاثوليك، لمسعد عمران، رئيس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، وممدوح الشربينى، المدير التنفيذى للغرفة، وبحضور المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية بمصر المستشارة مريم شوقى، وبرفقة الأب ماركو ناجى، وكيل عام المطرانية، كانت الزيارة لجراجوس، حيث مصنع الخزف.





تمت الزيارة لموقع المصنع بالتفصيل ومعرفة كل ما به، وما يحتاج إليه من أجل الحفاظ عليه وكذلك تطويره.

وشملت أيضًا كل ما تقوم به الكنيسة الكاثوليكية من خدمات بالبلدة من مستوصف خيرى، وحضانة ومركز للشباب، وتنمية المرأة، وجذب الأنظار الفن المعمارى، للمهندس الفنان حسن فتحى.

كان ذلك بعد تواصل على كل المستويات منذ عدة شهور بين مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك، وغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، ودراسة كل الجوانب المتعلقة بالمشروع والتوافق المشترك فى المرحلة القادمة، من أجل إعادة التاريخ العريق للمصنع فى الحفاظ على هويته التاريخية والحضارية والتراثية، وكذلك السعى على تطويره ليواكب العصر، ويستعيد مكانته على المستوى المحلى والعالمى وأن تعطى فرصة لجيل الشباب لتعلم حرفة الأجداد وتكون مصدر رزق لأكبر عدد ممكن.

بعد هذه المسيرة وختامًا للزيارة، تم التوقيع على بروتوكول التعاون المشترك بين المطرانية والغرفة لإحياء المصنع وتطويره وأيضًا لكل مواقع العمل الحرفى للمطرانية داخل نطاق الإيبارشية على أن يبدء العمل بالبروتوكول منذ لحظة التوقيع عليه.