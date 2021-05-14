جدة - نرمين السيد - يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدا خطبة الجمعة 2 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 بإذن الله تعالى بمسجد عبد الفتاح يوسف الصغير بمسقط رأسه بقرية صفط راشين مركز ببا محافظة بنى سويف.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا.. وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة بمسقط رأسه ببنى سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.