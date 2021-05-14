أسقف الإسماعيلية وكهنتها يتلقون لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأنه استكمالا لتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان للوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تم البدء بتطعيم جميع الآباء والقساوسة والعاملين بالكنائس وفقا لخطة زمنية على مستوى المحافظة وجميع الإدارات الصحية، مشيداً بجهود الكنيسة فى رفع الوعى الصحى لدى أبنائها.





وأشار إلى أنه تيسيرا على المواطنين وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا توجهت فرقه التسجيل الطبى والتواصل المجتمعى والتطعيمات لإنهاء جميع إجراءات التطعيم بمقر المطرانية. وأشاد الأنبا "سارافيم"، أسقف الإسماعيلية، بالمبادرة والقرارات والخطوات الجادة التى تتخذها الدولة للتصدى لانتشار فيروس كورونا وبالأخص مبادرة تلقيح المواطنين لحمايتهم من تداعيات الإصابة بالفيروس. وحث "حطب" المواطنين على التسجيل والتطعيم بلقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكترونى، أو التوجه لأقرب وحدة صحية. وأكد أن اللقاح متاح ومجانى وآمن وفعال وذلك للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا وتداعياته الخطيرة والحد من انتشاره. وقالت الدكتورة أمانى صالح، مدير إدارة الإسماعيلية الصحية، إنه بعد التنسيق مع الآباء بالكنيسة، تم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم وكذلك فحص المتلقح قبل تلقى التطعيم واستمرار المتابعة المستمرة لهم.

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