/630970/ريال-مدريد-يزاحم-أتليتكو-بالفوز-على-غرناطة-برباعية

حقق ريال مدريد فوزا هاما عل حساب غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت علي ملعب فريق غرناطة في إطار منافسات السادسة والثلاثون من الدوري الإسباني، ليقلص الفارق مع أتليتكو مدريد لنقطتين فقط في صراع حسم الليجا الإسبانية.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة ٦٨ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خوض ٣٦ جولة في الليجا الإسبانية ، ويفصل الملكي عن أتليتكو مدريد نقطتين فقط في ظل تبقي جولتين في الدوري الإسباني .

أهداف ريال مدريد وغرناطة بالدوري

سجل مودريتش الهدف الأول للريال في شباك غرناطة قبل ان يضيف رودريغو الهدف الثاني ، وأحرز الفارو الثالث قبل ان يعزز بنزيما التقدم بالرابع.

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام غرناطة

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: مارفين، ميليتاو، ناتشو، ميجيل.

خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

مقاعد بدلاء ريال مدريد

لونين، هازارد، كروس، التويبي ، أسينسيو، أودريوزولا، إيسكو، ماريانو، بلانكو