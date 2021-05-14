أحمد جمال يكشف كواليس أغنية احنا مش بتوع حداد..فيديو

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كشف المطرب أحمد جمال، عن كواليس أغنية احنا مش بتوع حداد التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتصدرت محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يرصد كواليس تحضير أغنية احنا مش بتوع حداد التي تم عرضها جراء نهاية مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة عبر القنوات الفضائية المختلفة.

أغنية احنا مش بتوع حداد

نشر أحمد جمال، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، معقبًا على الأغنية قائلًا: “كواليس تحضير احنا مش بتوع حداد ٢ من جوة الاستديو”.

ظهر “جمال” داخل الاستديو أثناء التحضيرات وتسجيل الأوبريت ليشرف على التسجيل، حيث ربط ألحان اغنية احنا مش بتوع حداد الخاصة بمسلسل الاختيار 2 الجزء الأول بالجزء الثاني لتخلق حالة من التناغم الوطني بين الأحداث التي عشق الجمهور تفاصيلها.

كلمات احنا مش بتوع حداد

تداول العديد من الجماهير كلمات الأغنية بشكل واسع، فضلًا عن المقاطع التي احتلت السوشيال ميديا بعد عرض الأغنية التي أثنى الجمهور عليها، حيث جاءت كالآتي: "احنا مش بتوع حداد.. احنا بركان غضبه قاد.. حق كل شهيد هيفضل في رقبتا وله ميعاد.. احنا 100 مليون مبروك.. منسي دا ابنك وأخوك.. كل شهيد ضحى لينا حي عمره في يوم ما مات.. في البلد قائد عظيم.. واتقوا شر الحليم.. اللي روحه فوق كتافه كل دا ضهره وحماه.. هو دا رمز البلاد.. اللي شال عنها السواد مصر دايمًا أقوى بيه وهتبقى لآخر معاه”.