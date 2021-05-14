/630972/تعليق-فكاهي-من-ابنة-الراحل-سعيد-صالح-على-مسرحية-العيال-كبرت
علقت ابنة الفنان الراحل سعيد صالح على مسرحية العيال كبرت بعد عرضها في اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك بشكل فكاهي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.
دوت الخليج يرصد تعليق هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح على مسرحية العيال كبرت، واطلقها هاشتاج يحمل اسم والدها.
هند سعيد صالح تعلق على مسرحية العيال كبرت
نشرت هند سعيد صالح، صورة لوالدها من مسرحية العيال كبرت، ودونت عليها قائلة: “بتفرج على العيال كبرت دلوقتي، من غير تريقة عليا، اكتشفت إن بابا كان دمه خفيف أوي”.
وتابعت في منشور آخر لتفعل هاشتاج سعيد صالح: “عذرًا ترندات مسلسلات رمضان.. العيد ده بتاعنا لامؤاخذة.. #سعيد صالح”.
مسرحية العيال كبرت
ارتبطت مسرحية العيال كبرت بأيام عيد العيد بشكل كبير منذ سنوات عديدة، حيث لازال العرض المسرحي الشهير يحقق المتعة وينتزع الضحك من الجمهور على الرغم من مرور العديد من السنوات على أحداث إلا أنها بقيت في قالبها المعتاد الذي يثير الضحكات.
حرصت القنوات الفضائية على عرض مسرحية العيال كبرت خلال أيام عيد الفطر المبارك، ليستعيد الجمهور ذكريات الماضي المبهج، والتي كانت من ضمنه ابنة الراحل سعيد صالح.
الجدير بالذكر، أن مسرحية العيال كبرت من بطولة أحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي وحسن مصطفى وكريمة مختار ونادية شكري، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج سمير العصفوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق فكاهي من ابنة الراحل سعيد صالح على مسرحية العيال كبرت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.