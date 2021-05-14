رئيس قطاع الصحة بالعاصمة يتفقد مستشفيات القاهرة الجديدة والبكرى العام

جدة - نرمين السيد - وقام رئيس القطاع بالمرور على مستشفى القاهرة الجديدة ومستشفى منشية البكرى العام، للاطمئنان على كفاءة سير العمل وانتظامه وتلقى المرضى خدمة مرضية على نحو سريع، وقدم التهنئة للعاملين بمناسبة العيد لدعمهم ورفع الروح المعنوية.

وقام مع إدارة المستشفى بادارة الدكتورة أمانى عاطف بتقديم الورود إلى المرضى والعاملين احتفالاً بالعيد.

وقال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وكلف شوقى، الدكتور كريم سلام وكيل المديرية للطب العلاجى بقيادة لجان العلاجى للمرور على المستشفيات وتفقد سير العمل بكل من مستشفيات صدر العباسية _حميات العباسية _شبرا العام _حميات حلوان _حلوان العام _التبين المركزى ومستشفى الخازندارا، وأثنى على الأداء والفاعلية والالتزام داخل المستشفيات من جميع العاملين.

وقال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل ومديرة إدارة المستشفيات بالإدارة.