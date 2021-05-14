قائمة نارية للأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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اعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة صن داونز في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل علي ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتنطلق صافرة المباراة بين الأهلي وصن داونز في تمام التاسعة من مساء غد، السبت، علي ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات نصف نهائي البطولة علي ان تقام مباراة العودة على ملعب بطل جنوب إفريقيا خلال الاسبوع المقبل.

وشهدت القائمة عودة جونيور أجاي لصفوف القلعة الحمراء في مواجهة صن داونز وكذلك ناصر ماهر ، بينما استمر غياب علي معلول

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.