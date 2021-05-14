أحمد فهمي يشيد بدور شقيقه في فيلم ديدو

أبدى الفنان الكوميدي، أحمد فهمي، إعجابه بفيلم ديدو بطولة شقيقه الفنان كريم فهمي، فور عرضه في دور السينما المصرية تزمنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد فهمي على فيلم ديدو، مهنئًا شقيقه بفيلمه الجديد الذي يتم عرضه خلال أيام العيد في العديد من دور السينما حتى الساعة السابعة مساءً، إلتزامًا بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

أحمد فهمي يهنىء كريم فهمي بعد طرح فيلمه الجديد

نشر أحمد فهمي صورة له مع بوستر الفيلم الرسمي “ديدو”، معقبًا عليها قائلًا: " بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".

فيلم ديدو بطولة كريم فهمي

يدور فيلم ديدو حول أسطورة عقلة الأصبع في إطار كوميدي، حيث يظهر كريم فهمي للمرة الأولى بهيئة مختلفة عن التي اعتاد عليها جمهوره بين الرومانسي والأكشن، ليخوض تجربة جديدة من خلال فيلم ديدو.

الجدير بالذكر، أن فيلم ديدو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، حمدي المرغني وهدى المفتي، فضلًا عن مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم الفنان أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم العديد من النجوم المتألقين.