من ذاق عرف .. وزير الأوقاف يوضح علامات قبول الطاعة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن من علامات قبول الطاعة المداومة عليها، وانشراح الصدر لها وبها، حيث يقول الحق سبحانه "فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ".





واستشهد الوزير، فى منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، بقول الله "إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا"، ويقول سبحانه: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ". وأكد، أن الطاعة تولد الطاعة، ومن ذاق عرف، ومن عرف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل . وأوضح، أن المعنى من ذاق حلاوة الطاعة والقرب من الله عز وجل عرف قيمتهما، ومن عرف هذه الحقيقة شمر عن ساعد الجد، و أدلج من الدلجة وهى المسير من أول الليل، وكانت العرب تقول: إن المسافات تطوى ليلا، وتقول: عند الصباح يحمد القوم السرى، أى السير ليلا، والمراد بقولهم: أدلج، أسرع إلى الطاعة بلا توان، ومن أجد السير وصل للغاية ونالته العناية.

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