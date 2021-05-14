الكنيسة الكلدانية بمصر تحتفل بعيد ظهور العذراء فى فاتيما

جدة - نرمين السيد - احتفلت مساء أمس، الكنيسة الكلدانية بمصر بالقداس الإلهى الاحتفالي بمناسبة عيد ظهور العذراء فى فاتيما، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة.





وترأس القداس الإلهى الأب بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى للكلدان بمصر.

جاء ذلك بحضور المطران جورج شيحان مطران رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والمطران توماس، عدلى مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران دانيال لطفى مطران إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، والعديد من الآباء الكهنة والرهبان من الرهبانيات المختلفة، والعديد من الشخصيات العامة الهامة، والشعب المحتفل.

تخلل القداس الإلهى كلمة العظة الروحية من الأنبا دانيال والتي دارت حول الظهورات والتجليات، ومريم العذراء، تلاها كلمة شكر من الأب بولس لكل الحضور وكل المهنئين بالعيد خاصة البطريرك الكلدانى مار لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك فى العراق والعالم، وغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك وكل الأساقفة والعلمانيين والهيئات وكشافة أبو الهول المنظمة، ومن ناحيته هنأ جميع الحضور بالعيد.

واختتم القداس الإلهى الاحتفالى بالتطواف بتمثال العذراء سيدة فاتيما، وتقديم الأب بولس التهنئة لكل الحضور، وإعطاء البركة الختامية.