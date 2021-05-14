المساجد تتحدث عن اتساع أبواب الخير فى الرسالة المحمدية اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، فى بيان سابق، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير.

وشددت على ألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.