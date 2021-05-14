نائب محافظ السويس: غرفة عمليات متصلة بجميع المديريات للتعامل مع أى طوارىء

جدة - نرمين السيد - وقال رمضان، فى تصريحات اليوم، إن هناك متابعة من قبل أحياء السويس الخمسة لمنع تواجد المواطنين خلال عيد الفطر المبارك الشواطئ العامة بمنطقة العين السخنة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والتأكد من الالتزام أصحاب المحلات بكافة الإجراءات الاحترازية.
وأوضح أن الشواطئ العامة بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، التزمت اليوم الجمعة، بقرار الإغلاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فى اطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وخرجت لجان تفتيش مختلفة من مديرية السياحة وحى عتاقة وشرطة السياحة وعدد من الجهات الرقابية للتأكد من التزام الشواطىء العامة بقرار مجلس الوزراء.
فيما خرجت لجان تفتيش على المنشآت الفندقية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل.
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