أداء الرئيس السيسى صلاة العيد وقصف غزة.. أبرز اهتمامات الصحف المصرية اليوم

جدة - نرمين السيد - اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها أداء الرئيس السيسى صلاة العيد بالعلمين الجديدة، واستهداف إسرائيل للمنشآت الحيوية فى غزة.





قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "السيسى يؤدى صلاة العيد فى مسجد الماسة بالعلمين الجديدة" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وبدأت شعائر صلاة العيد بتلاوة قرآنية من سورة الإنسان، تلاها الشيخ أحمد تميم المراغى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة.

فيما قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "إسرائيل تستهدف المنشآت الحيوية فى غزة" إنه ولليوم الرابع على التوالى واصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على المدنيين العزل فى غزة وكثف سلاح الطيران غاراته العنيفة التى بدأها منذ ساعات الأولى لفجر أمس تزامنا مع انطلاق تكبيرات عيد الفطر من مآذن المساجد بالقطاع وذلك فى الوقت الذى أدى فيه 100 ألف فلسطينى صلاة العيد فى المسجد الأقصى رغم القيود المشددة التى فرضتها قوات الاحتلال.

فيما قالت صحيفة " الأخبار" تحت عنوان "وصول 2.3 مليون جرعة كورونا لتطعيم المصريين" إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن استقبال مليون و 768 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي، صباح أمس الخميس، كثانى دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان المصرية بالشكر لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، لدعمهم الدائم لمصر فى خطتها للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة هذا الدعم بوصول ثانى شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى مصر ضمن اتفاقية "كوفاكس"، مؤكدة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد.

أما صحيفة "المصرى اليوم" فقالت تحت عنوان "المالية: احتياطى الفكة يغطى الاحتياجات لمدة عام" أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن احتياطى العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين بالقاهرة والمحافظات لمدة عام، بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء، ومن ثم يُسهم فى دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة الكميات المطروحة من "الفكة" بنسبة 30% خلال عيد الفطر المبارك، لتجنب حدوث أى أزمات خاصة بمواقف السيارات أو المحلات التجارية وغيرها، ويصب كل ذلك فى التيسير على المواطنين.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"، إنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة بنسبة 50% منذ يناير الماضى، ليصل حجم "الفكة" المطروحة فى الأسواق إلى 30 مليون جنيه شهريًا، بما يُساعد فى توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى على ضوء حجم أعمالها؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضخ الكميات المطلوبة من "الفكة"، تيسيرًا على المواطنين، وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.

من جانبها ، قالت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك".. ولا حذف من المناهج" إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قال إنه سيعلن بعد انتهاء إجازة العيد، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها 4 يوليو المقبل، وتعد أول امتحانات إلكترونية يؤديها الطالب عن طريق التابلت داخل اللجان، كما من المقرر أن يعلن كيفية أداء الطالب الراسبين والمؤجلين من العام الماضى وطلاب المنازل والسجون الامتحانات، والإجراءات الوقائية والصحية التى سيتم اتباعها داخل اللجان.

وقال شوقى، فى تصريحات أمس، إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك"، وسيكون مسموحا للطلاب اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلى داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه، لكن بدون الكتابة عليها بأى شكل، موضحا أن الامتحان سيكون بنظام الأسئلة الجديد الذى يقيس درجة استيعاب مخرجات التعلم.