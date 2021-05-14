فى أول أيام العيد .. تعافى 47 مريضًا بالمستشفيات والعزل المنزلى بـ سوهاج

جدة - نرمين السيد - ونظم عدد من شباب المجتمع المدنى والمبادرات الشبابية، زيارة إلى بعض مستشفيات المحافظة، وأشادوا بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى مقدمين الشكر والتقدير للأطقم الطبية، كما قدموا لهم وللمرضى الهدايا والورود بمناسبة العيد.

جدير بالذكر، أن مديرية الصحة بـ سوهاج أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة لها تزامننا مع عيد الفطر المبارك، داعية المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى "كوفيد 19".

وطالبت المديرية أيضا بالحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات.