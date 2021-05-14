- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ونظم عدد من شباب المجتمع المدنى والمبادرات الشبابية، زيارة إلى بعض مستشفيات المحافظة، وأشادوا بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى مقدمين الشكر والتقدير للأطقم الطبية، كما قدموا لهم وللمرضى الهدايا والورود بمناسبة العيد.
جدير بالذكر، أن مديرية الصحة بـ سوهاج أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة لها تزامننا مع عيد الفطر المبارك، داعية المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى "كوفيد 19".
وطالبت المديرية أيضا بالحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى أول أيام العيد .. تعافى 47 مريضًا بالمستشفيات والعزل المنزلى بـ سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.