هيئة المحطات النووية: صدور إذن قبول الإنشاء لمحطة الضبعة يوليو 2022

أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يوليو 2022، مؤكداً أنه يجرى حاليا تلافى الملاحظات الخاصة بالمشروع ليتم إصدار إذن الإنشاء الذى يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية.

وقال الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقديم استخراج إذن قبول الإنشاء فى 10 مارس 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، موكدا أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الجهة المختصة بإصدار إذن قبول الإنشاء للبدء فى وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات.

وأوضح الوكيل أن عمل المقاولين في موقع الضبعة لا علاقة له ببدء إنشاء المفاعلات، موضحا أن عمل المقاولين يستهدف أعمال التسوية وأعمال المبانى الإدارية والمبانى المساعدة فقط وليس له علاقة بصدور بإذن الإنشاء.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة من خلال تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة من نوع مفاعلات VVER 1200 من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تمت إضافة معايير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.