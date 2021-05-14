خصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من الخطوط الساخنة لتقديم الدعم والاستفسارات الشاملة للمواطنين حول الخدمات، التى تقدمها بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. صوت الأمة يستعرض انفوجراف يتضمن الخطوط الساخنة للخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين 1- 105 يقدم كافة سبل الدعم الاستفسارات لمصابي فيروس كورونا 2- 1440 يقدم الدعم والعون لحالات العزل المنزلي لكورونا 3- 15335 يقدم كل الاستفسارات عن مبادرة رئيس الجمهورية الاعتلال الكلوي و100 مليون صحة 4- 15300 يقدم خدمة الرد على استفسارات انهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة 5- 15344 خدمة الكول سنتر الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل 6- 08008880700 خدمة الدعم النفسي من وزارة الصحة 7- 123 خدمة طلب الإسعاف 8- 15366 خدمة الاستفسار عن خدمات نقل الدم القومية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 خطوط ساخنة للمواطنين من وزارة الصحة فى العيد للاستفسار عن خدماتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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