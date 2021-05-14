جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا حول منظومة أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة من الوزارة، وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، والصادر بشأنها قرارات جمهورية.





وأشار التقرير، الذى قدمه الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجى القائم بعمل أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، إلى أن فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة فى مصر، هى: أولًا: مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر، التى تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بموجب القرار الجمهورى رقم 9 لسنة 2019. ثانيًا: مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، التى تستضيف فرع جامعة كوفنترى البريطانية بموجب القرار الجمهورى رقم 423 لسنة 2019. ثالثًا: مؤسسة جلوبال التى تستضيف فرع جامعة هيرتفورد شاير البريطانية بموجب القرار الجمهورى رقم 561 لسنة 2019. رابعًا: مؤسسة "الجامعات الأوروبية فى مصر" والتى تستضيف فرعًا لكل من جامعتى (لندن، وسط لانكشاير) بموجب القرار الجمهورى رقم 86 لسنة 2021. وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المسستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة استهدفت من إنشاء فروع الجامعات الأجنبية تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالى فى مصر ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وإتاحة تعليم عالمى على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، فضلًا عن توفير نفقات الابتعاث وجذب الطلاب الوافدين من خارج مصر، وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة فى حقل التعليم العالى والبحث العلمى؛ للاستفادة من التجارب الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول فروع الجامعات الأجنبية فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.