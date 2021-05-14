الرى تواصل التصدى الفورى لجميع أشكال التعديات على المجارى المائية

جدة - نرمين السيد - رصدت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، قيام أحد المواطنين بالتعد على أملاك الرى بمحافظة القليوبية بالجسر الأيمن للرياح المنوفى أمام حديقة الجامع وسجن القناطر بنطاق الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا، بإقامة كافتيريا من الحديد والخرسانة المسلحة، وعلى الفور تم التنسيق مع القيادات الأمنية بمركز شرطة القناطر، والتى استجابت على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتعدى.





يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الفطر، والتى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، ورصد كافة أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى وإزالتها فى مهدها، بهدف ضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين. وقال الدكتور عبدالعاطى، إن أجهزة وزارة الرى تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية، موضحا أن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها فى مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأى شكل من أشكال التعدى على المجارى المائية أو أملاك الرى. وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.

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