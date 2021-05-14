كنترولات الثانوية العامة تبدأ مراجععة استمارات الطلاب المتقدمين للامتحانات

بدأت كنترولات الثانوية العامة فى مراجعة استمارات الطلاب المتقدمين للامتحانات بعد انتهاء استلامها من قبل المديريات التعليمية، حيث يتم التأكد من بيانات الطلاب وتشمل" الاسم والتشعب علوم ـ رياضيات" إضافة إلى اللغة الثانية لطلاب، وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التأكد من البيانات يتم وفق قاعدة البيانات الموجودة بشكل إلكترونى لدى لجان النظام والمراقبة، والبيانات المسجلة فى الاستمارات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثلاثاء 11 مايو الجارى آخر موعد لاستلام كنترولات الثانوية العامة استمارات التقدم للامتحانات، حيث طالبت الوزارة من المديريات التعليمية سرعة تسليم استمارات الطلاب إلى لجان النظام والمراقبة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه سوف يتاح لطلاب الثانوية العامة الدخول لجان الامتحانات بالكتاب المدرسى والمصادر الرقمية، مع عدم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يستوى جميع الطلاب مساواة بالأعوام الماضية فى هذه الأم، موضحة أن الطلاب الذين لا يملكون أجهزت التابلت مثل المنازل والباقين للإعادة من العام الماضى يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلى أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليه بأى شكل.

وأوضح الوزير، أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد العيد بأيام خاصة ما يتعلق بطريقة أداء الطالب للامتحانات والفئات التى تؤدى الامتحانات بشكل إلكترونى وأيضا كيفية تأمين الطلاب صحيا ووقائيا داخل لجان الامتحانات بسبب فيروس كورونا.

وشدد وزارة التربية والتعليم على عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، موضحة أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة، تستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء كانوا في مدارس خاصة أو حكومية.