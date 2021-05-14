مدحت صالح يحيي حفل ثاني أيام العيد "أون لاين" للمرة الأولى..تفاصيل

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تحرص وزارة الثقافة، على الإهتمام بالمواطنين في المناسبات المختلفة، حيث تسخر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” كي تحتفل بالأعياد وتضفي حالة من المرح على المواطنين وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

دوت الخليج يرصد آخر حفلات وزارة الثقافة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، كي تخلق حالة مختلفة بين الجمهور كما اعتاد من فترة على اهتمام وزارة الثقافة بمثل هذه المناسبات، خاصة من بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي كان من شأنه تغير قواعد الإستمتاع التي أصبحت تقتصر على التلفاز أو السوشيال ميديا، متجنبين التنزه خارج المنزل ليكونوا في مأمن من الفيروس.

حفلة ثاني أيام العيد

تطلق وزارة الثقافة، اليوم الجمعة، حفلة خاصة للمرة الأولى للنجم الذي يعشقه العديد من الجماهير مدحت صالح، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً على قناتها بموقع يوتيوب.

ومن المتوقع، أن يشعل المطرب مدحت صالح الأجواء في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، من خلال أغانيه المتنوعة التي لها وقع خاص على الجمهور، سواء كانت أعماله القديمة ذات اللون الفريد أو الجديدة منها التي لها جمالها الخاص.

آخر أعمال الفنان مدحت صالح

أطلق الفنان مدحت صالح، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يتقال"، وهي الأغنية التى تحمل اسم ألبومه الجديد، والمقرر طرحه كاملًا قريبًا، ولذي يتضمن العديد من الأغاني المختلفة، من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجيه، جيتار أحمد حسين.