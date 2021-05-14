/630977/عودة-للطقس-الحار-تعرف-على-درجات-الحرارة-في-محافظات-مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن الظواهر الجوية هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شماية غربية.

بيان درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 34 18

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 28 17

طنطا 34 18

شبين الكوم 34 18

دمنهور 31 18

بلطيم 27 17

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 34 16

بورسعيد 27 19

دمياط 27 18

الزقازيق 34 18

المنصورة 33 17

الاسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 33 21

نخل 32 15

نويبع 37 22

طابا 33 19

كاترين 32 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 35 19

بني سويف 36 20

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 33 23

قنا 38 24

الأقصر 39 24

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبوسمبل 38 24

الوادي الجديد 38 18

شلاتين 34 24

أبو رماد 34 24

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25

طقس الخليج

بينما تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أما الامارات تميل فيها درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً، وحارا خلال النهار فى البحرين وفي الكويت العظمى 45 °.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

إضافة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، كذلك على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20-40كم ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً على المناطق الشرقية، مع ارتفاع آخر طفيف فى درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم س أحياناً.