/630978/أحمد-عز-يعلن-موعد-طرح-الجزء-الثاني-من-مسلسل-هجمة-مرتدة

دوت الخليجيرصد حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من مسلسل هجمة مرتدة وموعد طرحه، فضلًا عن كواليس الجزء الأول الذي لاق إعجاب الجماهير وأثنوا على أداء أبطاله.

موعد طرح مسلسل هجمة مرتدة 2

أعلن بطل العمل الفنان أحمد عز موعد طرح الجزء الثاني، ليكون في الموسم الرمضاني المقبل 2022، حيث نشر بوستر دعائي يحمل صورته واسم الجزء الثاني من المسلسل "هجمة مرتدة 2" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "هجمة مرتدة 2.. رمضان 2022 إن شاء الله".

أحداث نهاية الجزء الأول من مسلسل هجمة مرتدة

وكانت الحلقة الأخيرة من الجزء الأول من العمل انتهت بطلب أحمد عز هند صبري على الهاتف الخاص به، أثناء تعرضها للضرب، ليبادر بإنقاذها، ولكنه تعرض للضرب أيضًا، وتوجيه طعنة إليه بآلة حادة، ليخرجها من جسدها ويضرب بها ذلك الشخص المنتمي للتنظيمات الإرهابية، وينتهي المشهد بسقوط كليهما أرضًا، دون معرفة مصير بقائه على الحياة من عدمها.

صناع عمل وقصة مسلسل هجمة مرتدة

وتدور أحداث مسلسل هجمة مرتدة، حول أحد ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية مصر، وضبط العديد من الجواسيس الذين يريدون تهديد أمنها القومي.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشي و علي قنديل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

هجمة مرتدة يحظي بإعجاب الجمهور

الجدير بالذكر، أن مسلسل هجمة مرتدة، استطاع أن يحظى بشعبية كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال أيام قليلة من طرحه في السباق الرمضاني المنصرم، وأصبح المسلسل حديث الساعة في وقت قصير جدًا منذ عرض أولى حلقاته، التي ضمت الصراع في المنطقة العربية بالشرق الأوسط ومحاولات التخطيط لتقسيمها.