رضوى جعفر توجه رسالة لأهل دائرتها عبر موقع دوت الخليج في عيد الفطر

/630981/رضوى جعفر-توجه-رسالة-لأهل-دائرتها-عبر-موقع-تحيا-مصر-في-عيد-الفطر

تقدمت النائبة رضوي جعفر وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم دوام الخير والبركات والسداد فيما هو قادم.

النائبة رضوى جعفر توجه رسالة لأهالي الإسماعيلية

وشددت النائبة رضوي جعفر عضو مجلس النواب فى رسالتها لأهالي الإسماعيلية عبر موقع دوت الخليج ، على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي،منعا لانتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا ،وحفاظا على ارواح المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتابع الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير”.