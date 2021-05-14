محمود بدر يوجه رسالة لأهل دائرته عبر موقع دوت الخليج في عيد الفطر

/630982/محمود-بدر-يوجه-رسالة-لأهل-دائرته-عبر-موقع-تحيا-مصر-في-عيد-الفطر

تقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم دوام الخير والبركات والسداد فيما هو قادم.

النائب محمود بدر يوجه رسالة خاصة لأهالي دائرته

ووجه النائب محمود بدر رسالة خاصة لاهل دائرته ولجميع المواطنين، بسرعة تسجيل الحصول على أخذ لقاح فيروس كورونا، منوها إلى جهود الدولة الكبيرة التي تبذلها بشأن توفيرة للجميع، دون أي صعوبة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ان هذه الفترة تستلزم من الجميع إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية، خاصة مع تزايد إنتشار فيروس كورونا هذه الفترة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير”.