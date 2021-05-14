إهانات عنصرية وتشبيه بـ«القرود» بعد مباراة ليفربول ومانشستر.. تفاصيل

/630983/إهانات-عنصرية-وتشبيه-بـالقرود-بعد-مباراة-ليفربول-ومانشستر-تفاصيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن واقعة عنصرية بعد لقاء مانشستر يونايتد وليفربول، والذي أقيم مساء الخميس على ملعب أولد ترافورد، ضمن مؤجلات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى بفوز الريدز على أصحاب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدفين .

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن البرازيلي فريد، لاعب وسط مانشستر يونايتد، تعرض لإهانات عنصرية كبيرة على حسابه بشبكة "إنستجرام" عقب المباراة.

وتلقى فريد عددًا من الرسائل المسيئة عنصريًا، بما في ذلك إهانات عرقية ورموز تعبيرية للقرد.

وشارك فريد أساسيًا في تشكيلة الشياطين الحمر بالمباراة، قبل أن يتم استبداله بماسون جرينوود في الدقيقة 63 عند تأخر المان يونايتد بنتيجة 1-3.

يذكر أن فريد سبق أن تعرض لإساءات عنصرية، هذا الموسم، بعد خروج المان يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليستر.