شهادة حق.. الأوقاف تنجح فى اختبار كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشادت التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الأوقاف، وتنظيم صلاة العيد.

وأدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر، أمس الخميس، مع اتباع الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف فى وقت سابق.

وتفرض الدولة المصرية إجراءات مشددة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، دون تعطيل عجلة العمل أو التضييق على المواطنين.