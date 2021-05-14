/630985/أمريكا-تسحب-قواتها-من-قاعدة-قندهار-الرئيسية-في-أفغانستان

سحبت الولايات المتحدة الأمريكية، قواتها من قاعدة قندهار الرئيسية في جنوب أفغانستان، وفق ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وكان قد قال ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، لشبكة CNN، في نهاية أبريل، إن الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان يجري حاليًا مع تعبئة المعدات وشحنها.

نشر مجموعة من القوات لضمان الانسحاب

وقال المسؤولون إن البنتاغون وافق أيضًا على نشر مجموعة من مئات من القوات البحرية والجوية والبرية في المنطقة لضمان الأمن للقوات الأمريكية وقوات الناتو والمتعاقدين عند انسحابهم.

تدمير معدات "عفا عليها الزمن "

وأضاف أحد المسؤولينأن التركيز الفوري ينصب على الاستمرار في شحن المعدات والإمدادات غير الضرورية التي لم يتم تدميرها في مكانها أو نقلها إلى القوات الأفغانية.

وقال المسؤول إنه سيتم تدمير معدات "عفا عليها الزمن".

وقال المسؤول إن حركة الأفراد من أفغانستان لن تبدأ بعد لبضعة أسابيع، وأن الولايات المتحدة ستحتفظ بقدرتها على الدفاع وتقديم الدعم للوحدات الأفغانية.

موافقة البنتاغون للإبقاء على حاملة طائرات

ولضمان الأمن بمجرد بدء انسحاب القوات، حصلت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على أفغانستان على موافقة البنتاغون للإبقاء على حاملة طائرات في المنطقة، بحيث تكون الطائرات المقاتلة قريبة قدر الإمكان إذا كانت هناك حاجة إلى غارات جوية لحماية الانسحاب.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال عدة مئات من القوات البرية لتوفير "الحماية" للقوات القادمة من أفغانستان.

وهناك قلق خاص بشأن سلامة القوات لأنها تغادر المزيد من المواقع النائية حول قندهار وجلال أباد وبعض مواقع قوات العمليات الخاصة في شرق أفغانستان.

2500 جندي أمريكي

وكان يتواجد 2500 جندي أمريكي تقليدي في أفغانستان، إضافة إلى مئات من قوات العمليات الخاصة الإضافية التي لم يتم الاعتراف بها علنًا.