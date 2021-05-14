/630984/إيرادات-أفلام-عيد-الفطر-المبارك-2021-رامز-جلال-يكتسح

إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، تعتبر من أضعف المواسم التي مرت على السينما المصرية منذ فترة طويلة، وذلك بسبب إنسحاب الأفلام من السباق السينمائي، بعدما انتشرت الموجة الثالثة لفيروس كورونا في الآفاق، وبدأ الخوف يتسلل إلى المواطنين من جديد مع ارتفاع أعداد الإصابات يوميًا.

لن يكن هناك مسلك آخر سوى تقنين عمل العديد من المولات ودور السينما في العيد على الرغم من كونه موسم الاحتفالات، إلا أن الحكومة أعلنت غلق جميع السينمات في تمام الساعة التاسعة وكذلك المولات التجارية وغيرها من الأماكن التي سرت عليها تلك القرارات في عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج يكشف إيرادات أفلام عيد الفطر 2021 الذي تأثر بشكل كبير بقرار مجلس الوزراء، بعد إنسحاب معظم الأفلام التي كان من المقرر خوض السباق، حيث لن يتبقى سوى بعض الأفلام الكوميديا.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2021

اكتسح فيلم أحمد نوتردام للفنان رامز جلال إيرادات أفلام عيد الفطر 2021، حيث استحوذ على مليون و668 ألف و684 جنيها، والذي يجسد من خلاله رامز دور صحفي يتتبع خطوات سفاح خفي يقوم بالعديد من عمليات القتل، في حالة خاصة تجمع بين الكوميديا والرعب.

يشارك في بطولة فيلم أحمد نوتردام الفنان رامز جلال وغادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، حمدي المرغني، فضلًا عن عدد كبير من نجوم الفن.

ديدو يحظى على المركز الثاني لإيرادات أفلام العيد

يأتي فى المركز الثانى فيلم ديدو، الذي حقق 870 ألفا و758 جنيها في اليوم الأول من عرضه، وهو من بطولة الفنان كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف.

تدور أحداث فيلم ديدو في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، ما لفت أنظار الجمهور بعد عرض البرومو التشويقي للفيلم خلال الفترة الماضية.

فيلم ثانية واحدة

أما في المركز الثالث يأتي فيلم “ثانية واحدة”، من بطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر، حيث خطى 265 ألف و102 جنيه، وهو من بطولة كلًا من دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى.