/630986/العرافة-لـ-بسمة-وهبة-يحصد-جائزة-أفضل-برنامج-في-مهرجان-أوسكار-العرب

تهدي إدارة مهرجان أوسكار العرب، برئاسة مهند الغزاوي، الإعلامية المصرية بسمة وهبة، تكريمًا خاص، بدورته الخامسة المقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 19 مايو بدولة الإمارات العربية المتحدة.

دوت الخليج يستعرض أفضل برنامج للموسم الرمضاني 2021 في مهرجان أوسكار العرب، فضلًا عن كواليسه.

تكريم بسمة وهبة على برنامجها العرافة

وجاء ذلك التكريم، تقديرًا وعرفانًا لما بذلته وهبة من نجاحات في سبيل النهوض بالثقافة والفن والإبداع من خلال تقديمها لبرنامج العرافة، الذي وقع الاختيار عليه كأفضل برنامج في الموسم الرمضاني المنصرم 2021.

أول تعليق من بسمة وهبة لاختيار برنامج العرافة كأفضل برنامج رمضاني

ووجهت بسمة رسالة شكر لكافة العاملين على نجاح برنامج العرافة، وشكر خاص لإدارة المهرجان على اختيارها، حيث نشرت الدعوة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت قائلة: "شكرًا يا رب.. شكرًا فرسان العرافة.. شكرًا قناة المحور.. شكرًا لكل من شارك من أجل نجاح العرافة.. وشكرًا إدارة مهرجان أوسكار العرب ورئيس المهرجان الأستاذ مهند الغزاوي على اختياري".

تفاصيل برنامج العرافة

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

واستضاف برنامج العرافة، الذي عُرض على فضائية قناة "المحور"، باقة من أفضل نجوم الفن والكرة، الذي أثاروا جدلًا بتصريحاتهم، من أبرزهم المطرب والملحن عمرو مصطفى، المخرج محمد سامي، الموسيقار حلمي بكر، شريف إكرامي حارس مرمى نادي براميدز، المطرب الشعبي سعد الصغير، محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، النجمة مي عمر، الفنانة نسرين أمين، القدير محي إسماعيل وآخرين.

بسمة وهبة وشيخ الحارة

وكانت بسمة وهبة قدمت ذات نوعية البرامج من خلال برنامج "شيخ الحارة"، الذي عرضته منذ ثلاث سنوات على شبكة قناة "القاهرة والناس"، لتتولى تقديمه من بعدها المخرجة إيناس الدغيدي باسم برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، واستطاعت الأخيرة من خلاله استضافت عدد كبير من النجوم، منهم: هاني شاكر، هنادي مهنى، عفاف شعيب، مي حلمي وهيثم شاكر.